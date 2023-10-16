18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Автор кунгурского «Лыжника» создаст новый арт-объект из 100 тысяч гвоздей

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Фото: Ринат Салимов

Кунгурский кузнец и автор бронзовой скульптуры «Лыжник» Антон Киряков создаст новый арт-объект из 100 тысяч гвоздей. Это будет рог изобилия с колосьями, который является центральным элементом эмблемы герба и символизирует плодородие земель. Скульптура будет посвящена 360-летию Кунгура,пишет интернет-газета «Текст». 

Трехметровая конструкция будет весить примерно 3,5 тонны. Арт-объект планируется разместить в Кунгуре на улице Карла Маркса. Гвозди для арт-объекта собирали жители Кунгура и Перми. Для этого были установлены специальные ящики. Всего собрано около 2 тонн гвоздей.

Напомним, предыдущая работа Антона Кирякова получила всероссийскую известность. В Кунгуре перед зданием местной лыжной базы «Снежинка» появилась бронзовая скульптура лыжника. В соцсетях принялись сравнивать памятник со «страшной Аленкой» из Нововоронежа, называя лыжника ее мужем.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: