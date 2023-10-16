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Последним днем работы Пермской галереи в здании Спасо-Преображенского собора станет 4 ноября

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Фото: пресс-служба администрации Перми

Последним днем, когда пермская галерея будет принимать посетителей в здании Спасо-Преображенского собора, станет 4 ноября. В этот день музей планирует провести специальную акцию «Прощание с собором», пишет издание «Новый компаньон» со ссылкой на директора галереи Юлия Тавризян.

В рамках акции посетители смогут увидеть залы галереи и недоступные ранее помещения, а также принять участие в ночных экскурсиях и концертах.

Как сообщалось ранее, все фонды галереи будут вывезены из здания Спасо-Преображенского собора до 1 декабря. Первая выставка в новом здании откроется в конце лета 2024 года.

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