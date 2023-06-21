На Дягилевском фестивале пройдут более 80 бесплатных мероприятий

Фестивальный клуб Дягилевского фестиваля в этом году подготовил более 80 бесплатных событий. Он будет работать каждый день с 22 июня по 2 июля с полудня и до полуночи в пространствах частной филармонии «Триумф» и Старокирпичного переулка, а также в некоторых других локациях города. Вход на большую часть событий свободный, на события с ограниченной вместимостью потребуется регистрация. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Каждый день в Фестивальном клубе будет начинаться с занятий для детей и хоровых встреч, где все желающие вместе с артистами хора musicAeterna смогут выучить и исполнить небольшое музыкальное произведение.

Завершается день «саунд-ночью» — марафоном выступлений саунд-артистов, которые соберут свои уникальные плейлисты песен о любви.

Между ними ученые рассказывают о взаимосвязи науки, технологий и искусства, музыковеды и критики анализируют сочинения, звучащие в основной программе фестиваля, а исполнители делятся своими идеями.

В программе запланированы серия перфомансов, балет на трамвайных путях, саунд-спектакль на колесе обозрения, встречи с участниками фестиваля, мастер-классы и камерные концерты. Также в клубе будет работать кафе, сувенирная лавка и книжный магазин.

Информационный обзор редакции. 12+