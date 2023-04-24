18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

На выставке «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV» закрыли картины художницы Алисы Соколовой

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Telegram-канал «Кровавая барыня»

На выставке «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV» перевернули картины художницы Алисы Соколовой из-за оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Сообщается, что жалоба на картины художницы поступила от директора департамента национальных и религиозных отношений Анастасии Субботиной. После чего организаторы выставки перевернули картины.

Алиса Соколова рассказала, что организаторы извинились, что пришлось закрыть часть экспонатов, но деньги за участие в выставке, которая художница заплатила — 16 тысяч рублей — не вернули. 

Напомним, ранее на выставке «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV» по такой же причине закрыли проект пермского дизайнера Игоря Горячева.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: