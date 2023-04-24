На выставке «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV» закрыли картины художницы Алисы Соколовой

На выставке «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV» перевернули картины художницы Алисы Соколовой из-за оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Сообщается, что жалоба на картины художницы поступила от директора департамента национальных и религиозных отношений Анастасии Субботиной. После чего организаторы выставки перевернули картины.

Алиса Соколова рассказала, что организаторы извинились, что пришлось закрыть часть экспонатов, но деньги за участие в выставке, которая художница заплатила — 16 тысяч рублей — не вернули.

Напомним, ранее на выставке «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV» по такой же причине закрыли проект пермского дизайнера Игоря Горячева.