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Музей PERMM признан музеем года по версии фонда Cosmoscow

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Пермский музей современного искусства PERMM победил в номинации «Музей года» ежегодной программы Фонда Cosmoscow. Победа в данной программе поможет в течение года пополнять коллекцию музея за счет поддержки фонда, возможность представить специальный проект музея на ежегодной Международной ярмарке Cosmoscow в Москве, а также организовать совместные выставки и образовательные программы. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Отмечается, что впервые за историю проекта «Музеем года» стал музей за пределами Москвы и Петербурга.

Информационный обзор редакции

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