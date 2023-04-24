Посмотрите, как будет выглядеть новый музей современного искусства PERMM

Музей современного искусства PERMM провел презентацию проекта своего нового здания в автосалоне «Телта МБ» на ул. Крисанова, 4. Проект, разработанный архитектором Александром Леоновым, сооснователем и главным архитектором бюро POLYGON, предполагает, что будут задействованы три этажа здания автоцентра: два надземных и подземный.
На первом этаже расположатся фойе, рецепция, гардероб, музейный магазин, хранилище музея. Здесь же будет выставочное помещение — Белый зал.
Второй этаж будет задействован под кабинеты дирекции музея и лекторий. Кафе-бар откроется на балконе с видом на парадный вестибюль.
Часть подземного этажа, общей площадью 3 500 кв.м, будет отдано под выставочное пространство, а большая часть станет основным хранилищем музея. В подвале есть отдельный вход, что позволит пространству при необходимости работать автономно.
Новая локация также будет у музея в аренде. Площадь здания музея увеличится почти в два раза — до 7,6 тыс. кв.м.
Музей PERMM начнет переезд с площадки на бульваре Гагарина, 24 в мае, а откроет свои двери в «Телта-МБ» 15 сентября.
Информационный обзор редакции
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