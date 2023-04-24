Посмотрите, как будет выглядеть новый музей современного искусства PERMM

Часть подземного этажа, общей площадью 3 500 кв.м, будет отдано под выставочное пространство, а большая часть станет основным хранилищем музея. В подвале есть отдельный вход, что позволит пространству при необходимости работать автономно.

Новая локация также будет у музея в аренде. Площадь здания музея увеличится почти в два раза — до 7,6 тыс. кв.м.

Музей PERMM начнет переезд с площадки на бульваре Гагарина, 24 в мае, а откроет свои двери в «Телта-МБ» 15 сентября.

Информационный обзор редакции