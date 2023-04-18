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Музей PERMM в сентябре откроется в новой локации

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2gis.ru

Музей современного искусства PERMM переедет в здании бывшего автоцентра «Телта-МБ» на Крисанова, 4 в середине сентября. Об этом сообщила руководитель музея Наиля Аллахвердиева изданию The Art Newspaper Russia.

Уточняется, что сейчас идет процесс проектирования и адаптации территории под будущие музейные задачи. Переезд музея из нынешнего здания на бульваре Гагарина, 24 на новую площадку позволит в два раза увеличить площадь музея — до 7,2 тыс кв метров, создать зону открытого хранения, зону отдыха и кафе.

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