Музей PERMM в сентябре откроется в новой локации

Музей современного искусства PERMM переедет в здании бывшего автоцентра «Телта-МБ» на Крисанова, 4 в середине сентября. Об этом сообщила руководитель музея Наиля Аллахвердиева изданию The Art Newspaper Russia.

Уточняется, что сейчас идет процесс проектирования и адаптации территории под будущие музейные задачи. Переезд музея из нынешнего здания на бульваре Гагарина, 24 на новую площадку позволит в два раза увеличить площадь музея — до 7,2 тыс кв метров, создать зону открытого хранения, зону отдыха и кафе.