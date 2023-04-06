Выставка «Арт-Пермь» в этом году пройдет в новом формате и с новым названием

Выставка изобразительного искусства «Арт-Пермь» в этом году пройдет в новом формате и с новым названием — «Понаехали! Арт-Пермь. XXV». Выставка откроется 19 апреля в КВЦ «Пермь Экспо» и продлится до 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба PRO EXPO.

На двух этажах КВЦ «Пермь Экспо» можно будет увидеть индивидуальные экспозиции и коллективные стенды художников. В Пермь приедут более 300 художников и 10 арт-галерей из 33 городов России и 4 стран. В рамках выставки пройдут несколько проектов. В их числе: проект «Худпром», в котором художники Перми, Екатеринбурга и Москвы представят работы о промышленности Урала, проект «Детский мир», который покажет, как молодые художники Перми видят детство в условиях неопределенного «сегодня» и тревожного «завтра».

Кроме того, Пермский музей кукол покажет коллекцию, посвященную персонажам исторической драмы «Сердце Пармы».

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