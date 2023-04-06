В Перми собирают гвозди для создания арт-объекта

В Перми в кафе «Пермские сласти» и кафе коми-пермяцкой кухни «Чоскыт керку» установили ящики для сбора гвоздей. Они пойдут на создание арт-объекта, который будет посвящен в честь 360-летия Кунгура.

По задумке руководителя проекта и мастера кузнечного дела Антона Кирякова, вклад каждого в общее дело будет символизировать единение и силу народа. Эскиз будущей скульптуры тоже планируется выбирать всем миром. Сбор гвоздей для будущего арт-объекта проводится в Кунгуре и Перми.

Информационный обзор редакции