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В Перми собирают гвозди для создания арт-объекта

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Фото: Racool_studio/Freepik

В Перми в кафе «Пермские сласти» и кафе коми-пермяцкой кухни «Чоскыт керку» установили ящики для сбора гвоздей. Они пойдут на создание арт-объекта, который будет посвящен в честь 360-летия Кунгура.

По задумке руководителя проекта и мастера кузнечного дела Антона Кирякова, вклад каждого в общее дело будет символизировать единение и силу народа. Эскиз будущей скульптуры тоже планируется выбирать всем миром. Сбор гвоздей для будущего арт-объекта проводится в Кунгуре и Перми.

Информационный обзор редакции

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