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Пермская художественная галерея запустила подкаст «Купцы Каменские»

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vk.com/permartmuseum

Пермская художественная галерея запустила новый формат – подкасты. Первый выпуск подкаста вышел в официальной группе галереи «ВКонтакте» и посвящен новой выставке галереи «Река и храмы. Купцы-пароходчики Каменские», которая откроется во второй половине апреля. Подкаст ведет сотрудник галереи Ксения Галанова. Она беседует о выставке с президентом Пермской художественной галереи Надеждой Беляевой, которая принимала участие в формировании коллекции.

Как сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на пресс-службу галереи, планируется, что подкасты будут выходить раз в неделю.

Информационный обзор редакции. 12+

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