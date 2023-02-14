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Исторический парк «Россия — моя история» отделился от Пермского краеведческого музея

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Исторический парк «Россия — моя история» отделяется от Пермского краеведческого музея и становится самостоятельным краевым бюджетным учреждением культуры — «Культурно-просветительский центр». Соответствующее постановление было подписано правительством Пермского края 28 декабря 2022 года. об этом сообщает издание «Новый компаньон». Директором «Культурно-просветительского центра» станет Мария Федотова, которая возглавляет исторический парк с момента его основания.

Сейчас в просветительском центре идет переоборудование, наладка новой мультимедийной техники и подготовка к выставке в честь 300-летия Перми.

Напомним, открытие исторического парка «Россия — моя история» состоялось 12 декабря 2017 года. Мультимедийные выставки работают в пространстве Речного вокзала и ж/д вокзала Пермь I.

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