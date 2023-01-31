Осенью 2023 года музей современного искусства PERMM переедет в здание бывшего автоцентра Mercedes на улице Крисанова, 4. Об этом сообщило Министерство культуры Пермского края. Здание планируется взять в аренду и подготовить под размещение музея.

Переезд их нынешнего здания на бульваре Гагарина, 24 на новую площадку позволит в два раза увеличить площадь музея — до 7,2 тыс кв метров, создать зону открытого хранения, зону отдыха и кафе.

Сейчас PERMM заказал концепцию перепланировки здания автоцентра. Согласно техзаданию, подрядчик должен предложить варианты размещения выставочных площадей, предусмотреть зону для гардеробной, музейного кафетерия и увеличение санузлов для посетителей. Работы оценены в 372 тыс. рублей.