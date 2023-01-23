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В Перми откроется выставка московского музея «В Тишине»

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Фото: пресс-служба музея «В Тишине»

В Пермском доме народного творчества «Губерния» 26 января откроется выставка московского интерактивного музея «В Тишине» (6+). Об этом сообщает медиа-центр Пермского дома народного творчества.

По словам организаторов выставки, музей погружает посетителей в мир без слухового восприятия и рассказывает, как видеть жизнь вокруг иначе. На экскурсиях и мастер-классах представляют малоизвестные факты из мира глухих и показывают язык жестов.

Выставка будет работать до 13 марта.

Информационный обзор редакции

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