18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Пермской галерее при помощи дрона создадут цифровую копию иконостаса

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

vk.com/permartmuseum

В Пермской галерее начались работы по созданию полноразмерной 3D-модели 22-метрового иконостаса Спасо-Преображенского собора. Как сообщается на официальной станице «Вконтакте» Пермской художественной галереи, для проведения этой работы приехали сотрудники из Санкт-Петербурга, которые специализируются на технологиях высокоточных измерений разных объектов, в том числе объектов культурного наследия. Сканирование проходит при помощи дрона.

Цифровой двойник иконостаса поможет контролировать сохранность экспоната в будущем, а также профессионально подготовить его к консервации на время проведения ремонта и реконструкции здания собора.

Информационный обзор редакции

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: