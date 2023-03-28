В Пермской галерее при помощи дрона создадут цифровую копию иконостаса

В Пермской галерее начались работы по созданию полноразмерной 3D-модели 22-метрового иконостаса Спасо-Преображенского собора. Как сообщается на официальной станице «Вконтакте» Пермской художественной галереи, для проведения этой работы приехали сотрудники из Санкт-Петербурга, которые специализируются на технологиях высокоточных измерений разных объектов, в том числе объектов культурного наследия. Сканирование проходит при помощи дрона.

Цифровой двойник иконостаса поможет контролировать сохранность экспоната в будущем, а также профессионально подготовить его к консервации на время проведения ремонта и реконструкции здания собора.

Информационный обзор редакции