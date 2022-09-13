В Центральном выставочном зале откроется выставка работ 30 пермских художниц

В Центральном выставочном зале 14 сентября откроется выставка «Красный угол». Тридцать пермских художниц создадут свой вариант красного угла, своеобразного «иконостаса», который расскажет зрителям о переживаниях и ценностях женщин.

Организаторы отмечают, что эта выставка – откровение, позволяющее заглянуть в потаенные уголки женской души. Удивиться разнообразию и почувствовать единство. Узнать в каждой из «рассказанных» историй свою. Редкий случай, когда постороннему человеку в лице случайного зрителя каждая их участниц поведает о том, чего не расскажешь даже самому близкому человеку.