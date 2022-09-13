В Центральном выставочном зале откроется выставка работ 30 пермских художниц

В Центральном выставочном зале 14 сентября откроется выставка «Красный угол». Тридцать пермских художниц создадут свой вариант красного угла, своеобразного «иконостаса», который расскажет зрителям о переживаниях и ценностях женщин.
Организаторы отмечают, что эта выставка – откровение, позволяющее заглянуть в потаенные уголки женской души. Удивиться разнообразию и почувствовать единство. Узнать в каждой из «рассказанных» историй свою. Редкий случай, когда постороннему человеку в лице случайного зрителя каждая их участниц поведает о том, чего не расскажешь даже самому близкому человеку.
Участницам проекта посредством жребия отведено «своё место» и формат в пространстве выставочного зала. Авторы создают свой вариант красного угла, своеобразного «иконостаса», который расскажет зрителям о переживаниях и ценностях как женщины в целом, так и лично каждой из художниц.
Авторами выставки стали пермские художницы Мария Архипова, Ксения Козлова, Мария Колыванова, Aнна Чугайнова, Ольга Субботина, Ольга Хромова, Mарина Еркович, Татьяна Нечеухина, Ирина Пьянкова, Анна Демидова, Елена Постнова, Вика Ушакова, Ольга Коробейникова, Ксения Коробейникова, Анна Шайдурова, Анна Бурдина, Валенитина Соловьева, Ольга Пермякова-Молчанова, Ксения Жорницкая, Ия Милашина, Ольга Никитина, Юлия Трубина, Татьяна Барышникова, Евгения Балдина, Mарина Кудрина, Яна Дорофеева, Елена Мургина-Загарских, Лидия Ерохина, Наталья Царевникова, Евгения Сергеева.
Куратор проекта – Нечеухина Татьяна Тимофеевна – известный пермский живописец, заведующая кафедры живописи и композиции, доцент ФГБОУ ВПО «Российская академия живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова.
Срок проведения выставки до 23 октября.
Реклама. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края. 6+
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