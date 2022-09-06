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В частной филармонии «Триумф» откроется выставка художницы Марии Колывановой

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Пресс-служба частной филармонии «Триумф»

В частной филармонии «Триумф» 9 сентября пройдет вернисаж — художница и арт-директором частной галереи «Дом Боне» Мария Колыванова представит живописную серию «Не-Он» (16+).

Художница совмещает прошлое и настоящее, элитарное и массовое: эстетику советской повседневности и современных предметов роскоши, и тем самым заставляет задуматься о том, сколько в нас самих культурной памяти о советском периоде. В своих работах Мария Колыванова использует узнаваемые типажи и символы советской эпохи: телогрейку, косынку, и «обрамляет» их элементами современной массовой культуры: неоновым освещением, логотипами люксовых брендов. Здесь картофель соседствует с брендовой сумочкой, на глянцевых журналах разрезана рыба.

Реклама. ООО «Частная Филармония «Триумф», triumphmusic.ru

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