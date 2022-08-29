В Центральном выставочном зале Перми открывается выставка дизайнера Игоря Горячева

В Центральном выставочном зале 30 августа состоится открытие выставки дизайнера, художника, креативщика, создателя бренда «Я. Есть» и номинанта премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми 2022» Игоря Горячева.

Как рассказывают организаторы выставки, в экспозиции «Я. Есть» (16+) будут представлены творческие работы и инсталляции, соединяющие прикладную науку и духовность. Большие нестандартные холсты, объясняющие с помощью логики и высшей математики, как устроена область знания и незнания в нашем мире, что есть система и хаос, реальность и иллюзия. Это выставка-размышление над тайнами космоса, человека в нем, смыслами творения человека, сути духовных практик и феноменологии духа.

Выставка будет проходить в пространстве художественно-просветительского проекта «Дюрер ПРО». Как отмечает автор работ Игорь Горячев, Дюрер современен и откликается в мировоззрении современных художников и дизайнеров.

Экспозиция продлится до 4 сентября.