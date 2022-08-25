В Перми на фасаде ДК Солдатова впервые представят мэппинг-программу

В Перми в четвертый раз пройдет фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST (0+). Фестиваль будет длиться три дня — 2, 3 и 4 сентября.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Пермского края, полотном для аудиовизуальных инсталляций в этом году впервые станет ДК им. Солдатова. Медиапрограмма отразит главную тему фестиваля – этнос. На создание своей работы ребята из студии KEDR visuals вдохновили мотивы коми-пермяцкого орнамента. Зрителю будет представлена работа «Волшебные рога», для которой они погрузились в глубокое изучение народной культуры.

Также в программе инсталляции от команд ANTIMOTION и «2+1», художника No Name. Мэппинг-шоу на фасаде ДК Солдатова можно будет увидеть 2 и 3 сентября с 20.30 до 23.00.

На фонтанной площади у ДК режиссерская студия Никиты Садовникова представит работу «Каменные цветы». В ее основе – древняя легенда, по которой счастье прячется в бутонах каменного цветка.

Внутри ДК им. Солдатова 2, 3 и 4 сентября состоятся премьеры инсталляции от двух известных медиакоманд — Yakovlevsky Studio и Lite Light.

На площади у ТРК Спешиlove 3 сентября состоится главное светомузыкальное шоу фестиваля EFEST MUSIC (18+). В программе выступления диджеев Anturage, Space food, Alexander Popov, Pola, Эдуард Андриянов, Alexey Union, Kapusha и Misha White.