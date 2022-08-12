В Перми появился пиксельный портрет известного уличного художника Александра Жунева

В Кировском районе Перми был установлен большой пиксельный портрет известного уличного художника Александра Жунева. Как сообщает интернет-газета «Текст», стрит-арт размещен на стене здания напротив школы №83, где учился художник.

Портрет сделан в технике «пиксель-скотч-арт», в которой работал Александр Жунев. Рисунок приурочен к годовщине смерти звезды стрит-арта.

Напомним, Александр Жунев был известен своими работами как в Перми, так и далеко за ее пределами: он был автором знаменитого портрета Есенина на долгострое на ул. Куйбышева в Перми, расписывал кинотеатр в Карелии, рисовал граффити в Москве в поддержку Павленского. Художника не стало 9 августа 2018 года.