В Пермской галерее появятся пять тактильных копий произведений живописи

В начале августа в экспозиции русского искусства Пермской галереи появятся тактильные копии произведений живописи для незрячих посетителей. Всего будет изготовлено пять тактильных копий живописных работ: «Портрет графа Александра Сергеевича Строганова» художника Иоганна Баптиста Лампи (1793 год), «Богоматерь с младенцем» кисти Фёдора Бруни (1823 год), «Девушка у амбара» Василия Максимова (1874 год), «Верхушки сосен» знаменитого пейзажиста Ивана Шишкина (1895 год), «Портрет» Любови Поповой (1916 год).

Первая тактильная картина в экспозиции появилась еще несколько лет назад – это копия «Натюрморта с персиками» Виллема ван Альста.

Как рассказали в галерее, кроме тактильных картин в экспозиции появится стенд с материалами художника: кистями, мастихином, палитрой с красочными мазками. Он будет исполнен на шрифте Брайля. Здесь же разместится фрагмент рамы и холст на подрамнике.

Напомним, сейчас продолжается строительство нового здания для галереи на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина». Пока же посетить постоянную экспозицию можно в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора (Комсомольский проспект, 4), а часть фондов и работу реставрационных мастерских можно увидеть в обновленном здании бывшего завода «Телта» на Окулова, 75.