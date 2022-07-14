В галерее «Дом Боне» открылась персональная выставка пермской художницы Ии Милашиной

В галерее «Дом Боне» 14 июля открылась персональная выставка пермской художницы Ии Милашиной «Лунная соната». На выставке представлены графические работы, выполненные в технике: цветная линогравюра и масляная живопись.

В данной серии работ художник выступает, как исследователь жизненного цикла: от рождения до смерти. Ия Милашина не показывает эти периоды поверхностно, она ищет иносказательный, символичный язык.

Одним из ярких символов художник транслирует образ луны, именно полной, в самом ее расцвете и абсолютности энергии. Полная луна, круг — символ цикличности и непрерывности, знак вечной жизни, бесконечного движения. Луна повсеместно является аллегорией ритма времени, универсального становления. Фазы зарождения отображают бессмертие, постоянное обновление и просвещение. Кроме того, луна олицетворяет темную сторону природы, её невидимую область: духовный аспект света во тьме, интуитивное, иррациональное и субъективное.

Не случайно данная экспозиция названа «Лунной сонатой». Ведь и для Людвига ван Бетховена, автора одноименного музыкального произведения, оно было особенным: композитор посвятил сонату возлюбленной, которая, в последствие, предпочла его другому.

Выставка продлится до 24 августа.

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