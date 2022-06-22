Записи концертов и перформансов Дягилевского фестиваля будут доступны онлайн до конца лета

В Перми завершился Дягилевский фестиваль, который в этом году проходил с 11 по 20 июня. За десять дней события фестиваля посетили более 14 тысяч зрителей, более 50 тысяч человек посмотрели трансляции. В основную программу фестиваля вошли 22 события, среди них пять премьер, в том числе новая постановка оперы Карла Орфа De temporum fine comoedia.

По данным Яндекс Афиши, которая выступила официальным билетным партнером Дягилевского фестиваля в 2022 году, 50% зрителей — это жители Перми, 20% — москвичи, 7% — петербуржцы. Также среди гостей фестиваля жители Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска. Около 3 000 человек посетили события Фестивального клуба, который работал в пространстве частной филармонии «Триумф».

В программе клуба было более 70 бесплатных событий: от занятий йогой до мастер-классов по вокалу и встреч с постановщиками и артистами. Также в клубе транслировались некоторые события основной программы. Их уже посмотрело 50 тыс. человек, в том числе зрители платформы Moviх компании «Дом.ру», технологического партнера фестиваля. Записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией Ultralive, будут доступны на официальном YouTube-канале Дягилевского фестиваля, в сообществе «Вконтакте» до конца лета. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа «Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.

В Образовательной программе в этом году приняли участие 47 студентов и 56 педагогов из 25 городов России и 19 регионов Пермского края. Часть мастер-классов и концертов стала возможной благодаря компании «Метафракс».

Послесловием к летнему фестивалю станет специальный проект «Дягилев+», который в этом году пройдет в конце декабря.