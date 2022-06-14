Дягилевский фестиваль в прямом эфире: где смотреть трансляции событий основной программы

Часть событий основной программы Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми с 11 по 20 июня, доступна для зрителей в прямом эфире. Трансляции проводятся на нескольких онлайн-платформах и в Фестивальном клубе в Частной филармонии «Триумф». В числе событий, вошедших в программу показов, — танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа «Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna и выступление ансамбля Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я. Все эфиры проводит видеостудия Ultralive. Записи будут доступны до конца фестиваля.
Танцперформанс «ТРУД.МАЙ»
Серию показов событий основной программы Дягилевского фестиваля открыла трансляция из швейного цеха, где 12 июня прошел танцперформанс «ТРУД.МАЙ» в постановке режиссера и хореографа Сергея Ларионова. Повествование строится на основе реальных интервью с портными и мастерами швейного дела, зрители и танцовщики находятся непосредственно среди швейных машин.
Специально для этого мероприятия компания «Ростелеком» протянула 500 метров кабеля. В итоге площадка получила высокоскоростной канал передачи данных по оптической технологии со скоростью до 100 Мгбит/с, что позволило обеспечить качественную трансляцию.
В выходные также состоялись трансляции программы «Отчалившая Русь» и камерного концерта солистов оркестра musicAeterna.
Концерт солистов musicAeterna
Расписание предстоящих эфиров:
16 июня. 21:00. — трансляция специального проекта Дягилевского фестиваля — поэтического слэма СПОРЫ’N’я. Костюмы для проекта предоставлены брендом LOVE REPUBLIC.
17 июня. 18:00. — трансляция из органного зала, где камерный ансамбль Rosarium будет исполнять музыку эпохи барокко.
19 июня. 18:00. — трансляция концерта перкуссиониста-мультиинструменталиста Петра Главацких, посвятившего свое выступление Янису Ксенакису.
20 июня. 20:00. — трансляция концерта Московского ансамбля современной музыки.
События транслируются на официальном YouTube-канале Дягилевского фестиваля, в сообществе «Вконтакте», а также в эфире «Дом.ру», технологического партнера фестиваля.
Благодаря поддержке «Дом.ру» жители России смогут увидеть в эфире информационного канала «Дом.ру Гид» трансляцию ключевых событий. Канал доступен всем пользователям цифрового ТВ «Дом.ру» и платформы Moviх на 40-й кнопке. Также трансляции будет доступна на сайте movix.ru и в мобильном приложении. Кроме трансляций оператор предоставит скоростной доступ в интернет и бесплатный Wi-Fi на фестивальных площадках.
Часть трансляций также пройдет в Фестивальном клубе на площадке Частной филармонии «Триумф».
Записи будут доступны в соцсетях фестиваля до конца фестиваля. Все эфиры проводятся видеостудией Ultralive.
Напомним, Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса в 2022 году откроется 11 июня и продлится 10 дней. В программе: симфонические и камерные концерты, оперная постановка, перформансы и поэтические читки, классическая и альтернативная музыка. Хедлайнер фестиваля — оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса — исполнит на открытии Шестую симфонию Чайковского и примет участие в премьере постановки мистерии De temporum fine comoedia Карла Орфа, закрывающей фестиваль. Также в программе — серия экспериментальных театральных и пластических перформансов, среди них две мировые премьеры.
Организатором Дягилевского фестиваля — 2022 является Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. Генеральный партнер фестиваля — Сбер.
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