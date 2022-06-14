Дягилевский фестиваль в прямом эфире: где смотреть трансляции событий основной программы

Серию показов событий основной программы Дягилевского фестиваля открыла трансляция из швейного цеха, где 12 июня прошел танцперформанс «ТРУД.МАЙ» в постановке режиссера и хореографа Сергея Ларионова. Повествование строится на основе реальных интервью с портными и мастерами швейного дела, зрители и танцовщики находятся непосредственно среди швейных машин.

Специально для этого мероприятия компания «Ростелеком» протянула 500 метров кабеля. В итоге площадка получила высокоскоростной канал передачи данных по оптической технологии со скоростью до 100 Мгбит/с, что позволило обеспечить качественную трансляцию.

В выходные также состоялись трансляции программы «Отчалившая Русь» и камерного концерта солистов оркестра musicAeterna.