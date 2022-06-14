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Дягилевский фестиваль в прямом эфире: где смотреть трансляции событий основной программы

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Часть событий основной программы Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми с 11 по 20 июня, доступна для зрителей в прямом эфире. Трансляции проводятся на нескольких онлайн-платформах и в Фестивальном клубе в Частной филармонии «Триумф». В числе событий, вошедших в программу показов, — танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа «Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna и выступление ансамбля Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я. Все эфиры проводит видеостудия Ultralive. Записи будут доступны до конца фестиваля.

Фото: Андрей Чунтомов

Танцперформанс «ТРУД.МАЙ»

Серию показов событий основной программы Дягилевского фестиваля открыла трансляция из швейного цеха, где 12 июня прошел танцперформанс «ТРУД.МАЙ» в постановке режиссера и хореографа Сергея Ларионова. Повествование строится на основе реальных интервью с портными и мастерами швейного дела, зрители и танцовщики находятся непосредственно среди швейных машин.

Специально для этого мероприятия компания «Ростелеком» протянула 500 метров кабеля. В итоге площадка получила высокоскоростной канал передачи данных по оптической технологии со скоростью до 100 Мгбит/с, что позволило обеспечить качественную трансляцию.

В выходные также состоялись трансляции программы «Отчалившая Русь» и камерного концерта солистов оркестра musicAeterna.

Фото: Андрей Чунтомов

Концерт солистов musicAeterna

Расписание предстоящих эфиров:

16 июня. 21:00. — трансляция специального проекта Дягилевского фестиваля — поэтического слэма СПОРЫ’N’я. Костюмы для проекта предоставлены брендом LOVE REPUBLIC.

17 июня. 18:00. — трансляция из органного зала, где камерный ансамбль Rosarium будет исполнять музыку эпохи барокко.

19 июня. 18:00. — трансляция концерта перкуссиониста-мультиинструменталиста Петра Главацких, посвятившего свое выступление Янису Ксенакису.

20 июня. 20:00. — трансляция концерта Московского ансамбля современной музыки.

События транслируются на официальном YouTube-канале Дягилевского фестиваля, в сообществе «Вконтакте», а также в эфире «Дом.ру», технологического партнера фестиваля.

Благодаря поддержке «Дом.ру» жители России смогут увидеть в эфире информационного канала «Дом.ру Гид» трансляцию ключевых событий. Канал доступен всем пользователям цифрового ТВ «Дом.ру» и платформы Moviх на 40-й кнопке. Также трансляции будет доступна на сайте movix.ru и в мобильном приложении. Кроме трансляций оператор предоставит скоростной доступ в интернет и бесплатный Wi-Fi на фестивальных площадках.

Часть трансляций также пройдет в Фестивальном клубе на площадке Частной филармонии «Триумф».

Записи будут доступны в соцсетях фестиваля до конца фестиваля. Все эфиры проводятся видеостудией Ultralive.

Напомним, Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса в 2022 году откроется 11 июня и продлится 10 дней. В программе: симфонические и камерные концерты, оперная постановка, перформансы и поэтические читки, классическая и альтернативная музыка. Хедлайнер фестиваля — оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса — исполнит на открытии Шестую симфонию Чайковского и примет участие в премьере постановки мистерии De temporum fine comoedia Карла Орфа, закрывающей фестиваль. Также в программе — серия экспериментальных театральных и пластических перформансов, среди них две мировые премьеры.

Организатором Дягилевского фестиваля — 2022 является Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. Генеральный партнер фестиваля — Сбер.

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