Фестивальный клуб Дягилевского фестиваля представит более 70 бесплатных событий

Новый формат этого года — хоровые встречи «Распев», возрождающие традиции домашнего музицирования. В ходе встречи один из артистов хора musicAeterna проводит вокальную разминку, разбор выбранного им музыкального произведения и разучивает его с участниками. Участвовать в проекте могут все, кто имеет базовые навыки пения и чтения нот.

Проект «немхат» представит уникальный акустический камерный концерт на коми-пермяцком языке (14 июня) и медиаспектакль «Öтiк лун коми-пермяккöт» (12, 13, 14, 15 и 16 июня), заявленный как попытка проникнуть в повседневность носителей исчезающей культуры.

В первый день работы клуба, 11 июня, хореограф Ольга Цветкова проведет во дворе «Триумфа» дневную дискотеку, единственное правило которой — не останавливаться в течение двух часов ни на мгновение. Вечером 14 июня в программе Тихие танцы — экспериментальный танцевальный проект без музыкального сопровождения. Ночью 17 июня — немхатовский рейв: три саунд-дизайнера, три часа нежной электромузыки – время, чтобы побыть рядом.

На протяжении всего фестиваля в клубе будет работать книжное пространство. Там будут представлены актуальные книги не только по музыкальному, театральному и танцевальному искусству, но и по культурологии, социологии культуры, memory studies, кросскультурным практикам. Также в клубе есть сувенирная лавка и кафе с лаундж-зоной.

Ознакомиться с программой клуба можно на официальном сайте фестиваля.

Напомним, Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса в 2022 году откроется 11 июня и продлится 10 дней. В программе: симфонические и камерные концерты, оперная постановка, перформансы и поэтические читки, классическая и альтернативная музыка. Хедлайнер фестиваля — оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса — исполнит на открытии Шестую симфонию Чайковского и примет участие в премьере постановки мистерии De temporum fine comoedia Карла Орфа, закрывающей фестиваль. Также в программе — серия экспериментальных театральных и пластических перформансов, среди них две мировые премьеры.

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