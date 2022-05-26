Дягилевский фестиваль начал прием заявок для участия в Образовательной программе

Дягилевский фестиваль — 2022 открыл регистрацию для участия в Образовательной программе. Принять участие в ней могут студенты творческих вузов и впервые — преподаватели музыкальных школ.

Занятия будут проводиться по восьми направлениям, это симфоническое дирижирование, хоровое дирижирование, хореография, скрипка, виолончель, ударные, кларнет и музыковедение. Мастер-классы будут проводить участники фестиваля, среди них дирижер Теодор Курентзис, хормейстер Виталий Полонский, музыканты Петр Главатских, Владислав Песин, Андрей Волосовский, Дмитрий Бородин, Евгений Румянцев, Сергей Елецкий и Элени Стамеллу. С хореографами будут работать Анна Гарафеева и Анна Семенова-Ганц, а с музыковедами — Светлана Савенко.

В этом году появилось новое направление Образовательной программы — для учителей детских музыкальных школ, а именно педагогов по сольфеджио. В дни работы фестиваля, с 12 по 19 июня, у них будет возможность обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы с экспертами и коллегами, получить новые знания и впечатления, принять участие в тренингах по педагогике и психологии.

Заявки принимаются до 28 мая.

Отдельный блок Образовательной программы будет посвящен авторской системе музыкального образования и воспитания, разработанной Карлом Орфом, опера которого De temporum fine comoedia («Мистерия на конец времени») будет представлена на закрытии фестиваля. Этот курс смогут пройти подростки от 12 до 16 лет. Прием заявок на участие в проекте будет открыт 26 мая. На протяжении недели будут погружаться в материал мистерии под руководством Натальи Вальченко, выпускницы зальцбургского Орф-института и знакомиться с принципами «Элементарного музыкального театра», которые разрабатывал композитор. К концу фестиваля они представят свое «элементарное действо». Участники проекта смогут посещать репетиций спектакля и общаться с молодыми музыкантами, дирижером и композиторами — участниками студенческих концертов.