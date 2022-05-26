В галерее «Дом Боне» откроется персональная выставка «пермского художника Егора Субботина

В галерее «Дом Боне» 2 июня откроется персональная выставка PARTICULA IMMORTALIS талантливого пермского художника Егора Субботина. PARTICULA IMMORTALIS — это живописный проект как осмысление внешней стороны музыкального творческого процесса.

Художник Егор Субботин через живопись обнажает скрытый процесс создания гениальных произведений Моцарта. На первый взгляд — легкие, воздушные, но музыкальные композиции таят многолетний тяжелый труд. Именно об этом рассуждает художник: «Чем пожертвовал Моцарт? Гениальность — это дар, наказание или великий труд?»

Постигая процесс рождения его музыки, через живопись Егор Субботин показывает, что гениальность не дается так просто. Священный дар имеет обратную сторону: мучительные поиски идеала, интриги и зависть, духовную изоляцию. Но, вместе с тем, это сладостная вдохновенная работа.

Выставка продлится до 13 июля. Вход свободный.

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