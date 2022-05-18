Пермский край присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев»

Пермская государственная художественная галерея впервые проведёт «Ночь музеев» сразу на двух площадках – в здании Спасо-Преображенского собора и в здании завода «Телта». Здесь пройдут три экскурсии, участники которых в числе первых зрителей увидят это пространство и хранящиеся здесь произведения, узнают, для чего необходимы дополнительные площади, познакомятся с реставраторами, смогут задать сотрудникам галереи вопросы на музейную тему.

Главная тема «Ночи музеев» на основной площадке галереи в Спасо-Преображенском соборе – «История экспонатов: откуда что взялось». Сотрудники галереи проведут серию мини-экскурсий и на примере некоторых экспонатов расскажут зрителям, как формировалась коллекция Пермской галереи, которая в ноябре 2022 года отметит 100-летний юбилей. Кроме того, сотрудники галереи проведут экскурсии по зданию собора, а также по выставкам, действующим сейчас в галерее: «Жак Калло – гравёр эпохи мушкетеров», «Книгу сию беречь, как драгоценность», «Вокруг скульптуры».

Пермский краеведческий музей проведёт «Ночь музеев» в большинстве своих филиалов. Так, в Доме Мешкова представители разных национальных диаспор Перми расскажут о традициях своего народа, научат, как изготовить русский накосник (украшение для косы), еврейское украшение-амулет в форме открытой ладони «Хáмса», немецкое традиционное ожерелье. Об украшениях народов России расскажет также новая выставка, а национальные творческие коллективы исполнят песни и танцы. Завершением вечера станет выступление кавер-группы Luckys на террасе Дома Мешкова.

В историческом парке «Россия – моя история» «Ночь» будет приурочена к 350-летнему юбилею со дня рождения первого российского императора Петра I. Гости парка познакомятся с разными сторонами жизни в допетровскую и петровскую эпохи.

На Диораме для гостей будут доступны экспозиции, пройдут сеансы немого кино, откроется старинное фотоателье и библиотека, а также состоится чаепитие. Гвоздь программы — экскурсии по диораме «Декабрьское вооружённое восстание 1905 года в Мотовилихе» с рассказом о том, кто и как писал живописное полотно, как его реставрируют и возможностью побывать в «поддиорамье», куда на обычной экскурсии посетителю вход воспрещён.

В Музее пермских древностей «Ночь» будет посвящена пермскому периоду, а Детский музейный центр приглашает на игровые программы.

В Музее современного искусства PERMM «Любовь победит печаль»: музей превратится в место, где люди на основе разных ритуалов, придуманных художниками, смогут выразить свои эмоции и переживания через действия. На акции каждый человек сможет свободно выразить свои переживания здесь и сейчас в обрядовой форме, придуманной художниками. В программе – творческие мастерские нон-стопом, концерт собирателей прикамского фольклора и детское шумовое шествие!

Продюсерский центр KAMWA приглашает в медиа-зал «Пермский Звериный стиль» на 2 этаже «Арт-резиденции» на Монастырской, 95А. В программе – фильмы, лекция-беседа Наталии Шостиной, выступление театра МИМИКРИЯ и проект «Живые Листья»: творческий микс электронной музыки, видеоарта, танца и чайной церемонии.

По традиции, к акции присоединятся частные и ведомственные музеи: так, Музей пермской артиллерии (Музей истории ПАО "Мотовилихинские заводы") с 18:00 до 22:00 проведет краеведческое лото, обзорные экскурсии и выставки; Музей истории предприятия ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" приглашает на пешеходные экскурсии и активности в музее истории предприятия по адресу Мира, 21; в Уличном музее электротранспорта "Музей*Т" можно познакомиться с масштабной исторической схемой электротранспорта, посетить ретро-трамвай КТМ-1 и грузовой ретро-троллейбус КТГ-2.

Свои программы подготовили известные пермские частные институции, постоянные участники акции — «Ретро-Гараж», Центр городской культуры, "Часовой завод".

Почти 20 музеев по Пермскому краю 21 мая и накануне акции организуют специальные события: так, Музей-заповедник «Сользавод» приглашает на исторический квест «Почувствуй нашу соль», интерактивные площадки, концертную программу и запуск шара желаний, Усолье Строгановское проведет премьеру интеллектуальной игры «Усольская мозаика», а в Природном заповеднике «Вишерский» будет бесплатных вход в заповедник и зимний сад.

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