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Искусство

Стала известна дата проведения фестиваля «Тайны горы Крестовой»

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Фото: Олеся Гапонова

В этом году театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» в Губахе пройдет со 2 по 8 июля. Организаторы надеются, что «ковидные» ограничения не помешают и фестиваль пройдет в привычном офлайн-формате.

Откроет фестиваль балет Николая Попова «Свет погасшей звезды» в постановке Башкирского государственного театра оперы и балета. Об этом сообщает «КП-Пермь».

В этом году спектакли покажут театры из разных регионов страны. Челябинский театр танца представит танцевальный спектакль «Бегущие», Чеховская театральная студия – классическую «Чайка» и «После Чехова», а Губахинская студия-театр «Доминант» — спектакль «КУБ».

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