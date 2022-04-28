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Искусство

Социокультурное пространство «Завод Шпагина» в Перми переименуют в «Станция культуры»

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Завершена разработка новой концепции развития пространства «Завода Шпагина». По данным издания «Новый компаньон», проект теперь называется «Станция культуры».

В работе над проектом участвовали московская маркетинговая компания horovod.space и архитектурное бюро WowHaus. Согласно концепции, «Станция культуры» должна стать «масштабной площадкой для презентации культурной идентичности Перми в России и мире, уникальным и самобытным общественным центром притяжения, наполненным мероприятиями и событиями международного, федерального, регионального и городского масштаба».

Напомним, на площади бывшего завода будут простроены новое здание художественной галереи, «Дом музыки», «Союзмультпарк» и другие объекты.

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