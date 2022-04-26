В «Доме Боне» открывается выставка Ираиды и Анатолия Можарских «Долгое лето»

Название выставки дает отсылку к устаревшему значению слова «лето», то есть «год». Долгие годы художники всецело посвящали себя искусству. Семья Можарских на этом поприще не одно поколение: еще дед Ираиды Можарской был иконописцем. «Долгое лето» — песнь о творческом пути длиною в жизнь двух поколений.

В галерее «Дом Боне» представлена целая серия светлых, наполненных цветом живописных полотен. На первый взгляд легкие, невесомые, экспрессивные — некоторые из них создавались в течение нескольких лет. За каждым полотном стоит долгий процесс. Перед зрителем открывается настоящий творческий порыв, отсюда экспрессия, многослойность и особая живописная манера.

Выставка будет работать с 28 апреля по 1 июня. Вход свободный.

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