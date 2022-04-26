18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В «Доме Боне» открывается выставка Ираиды и Анатолия Можарских «Долгое лето»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

В галерее «Дом Боне» 28 апреля откроется выставка «Долгое лето» семейной плеяды известных пермских художников — Можарских. В экспозиции представлены работы сына Анатолия Можарского и матери Ираиды Можарской.

Название выставки дает отсылку к устаревшему значению слова «лето», то есть «год». Долгие годы художники всецело посвящали себя искусству. Семья Можарских на этом поприще не одно поколение: еще дед Ираиды Можарской был иконописцем. «Долгое лето» — песнь о творческом пути длиною в жизнь двух поколений.

В галерее «Дом Боне» представлена целая серия светлых, наполненных цветом живописных полотен. На первый взгляд легкие, невесомые, экспрессивные — некоторые из них создавались в течение нескольких лет. За каждым полотном стоит долгий процесс. Перед зрителем открывается настоящий творческий порыв, отсюда экспрессия, многослойность и особая живописная манера.

Выставка будет работать с 28 апреля по 1 июня. Вход свободный.

0+

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: