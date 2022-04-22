Власти Перми отказались от строительства музея «Пермский период» на Заводе Шпагина

Музей «Пермский период» не будет размещаться на территории культурно-рекреационного пространства на Заводе Шпагина. Об этом в интервью изданию «Новый Компаньон» рассказала и. о. министра культуры Пермского края Алла Платонова.

По словам Аллы Платоновой, концепция Завода Шпагина, предполагающая там наличие трех музеев (художественной галереи, музея современного искусства и музея пермского периода), была воспринята неоднозначно из-за скопления в одном месте схожих объектов. В краевом минкульте надеются найти для музея «Пермский период» более подходящее место.