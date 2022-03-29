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«Культуру не отменить!»: В России стартовала кампания, которая отразила отношение к запрету русской культуры на Западе

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В России стартовала кампания, которая отразила отношение нашей страны к запрету русской культуры на Западе.

Послание миру, который ополчился на русскую культуру, транслируют самые крупные экраны нашего города. Масштабная акция с использованием самых заметных локаций наружной рекламы в российских городах стартовала на этой неделе. Абсолютно все рекламные компании безвозмездно подержали акцию.

«В некоторых странах решили не играть Шостаковича. Мы решили, что музыка Вивальди прекрасна всегда», — гласит одно из посланий под лозунгом «Культуру не отменить». Вот еще одно: «На Западе отказались читать лекции про Достоевского. Мы продолжаем восхищаться героями Марка Твена».

Западные страны сегодня активно «кошмарят» русскую культуру, которую сами десятилетиями изучали, восторгались ею и к которой ранее приобщали детей. Контракты с российскими деятелями культуры разорваны, концерты отменены, а из афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова.

Владелец одного из операторов наружной рекламы, разместившего «культурные странички» на медиафасадах в крупнейших городах России, — Константин Майор — отметил, что наша страна проходила и не такие испытания: «Кроме нас, жителей России, больше некому бороться за свою культуру, традиции, выдающиеся литературные и музыкальные произведения. А то, что мы открыты для культуры всех стран мира, делает нас только сильнее в интеллектуальном и моральном аспекте».

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