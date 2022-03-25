Дорожный шкаф с изображением Губки Боба переедет в музей современного искусства PERMM

В центре Перми демонтируют шкаф дорожного контроллера с изображением Губки Боба, который располагается на перекрестке улиц Ленина и Газеты Звезда. Как сообщает пресс-служба городской администрации, Пермская дирекция дорожного движения планирует передать дорожный шкаф в музей PERMM для хранения и дальнейшего использования.

Напомним, Губку Боба нарисовал художник Александр Жунёв в 2009 году. Позже городские благоустроители полностью закрасили арт-объект серой краской. В августе 2018 года Алексей Илькаев (Sad Face) восстановил Губку Боба в память об Александре Жуневе.