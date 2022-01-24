Пермская художественная галерея начала переезд

Пермская государственная художественная галерея начала переезд реставрационной мастерской и части фондов запасников в здание на Окулова, 75. Всего в бывшее здание
Телты переедут 2,5 тысячи экспонатов из запасников.
Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:
— Это необходимая мера. Запасники наши переполнены, и помимо этого мы освобождаем два помещения для богослужений Пермской епархии, поскольку все-таки мы находимся в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора. Первые переезжают реставраторы для того, чтобы сразу принимать произведения, которые туда приедут, и следить за их состоянием сохранности. В этом помещении есть возможность для организации большой светлой удобной реставрационной мастерской.
Переезд планируется завершить к началу марта. Постоянная экспозиция и основные фонды галереи остаются на прежнем месте вплоть до окончания строительства здания галереи на «Заводе Шпагина».
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