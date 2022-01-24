Пермская художественная галерея начала переезд

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

— Это необходимая мера. Запасники наши переполнены, и помимо этого мы освобождаем два помещения для богослужений Пермской епархии, поскольку все-таки мы находимся в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора. Первые переезжают реставраторы для того, чтобы сразу принимать произведения, которые туда приедут, и следить за их состоянием сохранности. В этом помещении есть возможность для организации большой светлой удобной реставрационной мастерской.

Переезд планируется завершить к началу марта. Постоянная экспозиция и основные фонды галереи остаются на прежнем месте вплоть до окончания строительства здания галереи на «Заводе Шпагина».