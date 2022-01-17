В галерее «Пермский период» открылась персональная выставка челябинского художника-монументалиста Константина Фокина

Константин Фокин родился 18 июня 1940 года в Красноярске, детство художника прошло в Перми. В 1962 году Фокин окончил свердловское художественное училище, учился у Мосина и Брусиловского, через три года продолжил обучение в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Веры Мухиной. В Челябинске художник живет с 1971 года. С 2006 года Фокин преподает в Челябинском государственном институте культуры в должности профессора кафедры ДПИ. С 1966 участник различных художественных выставок. Произведения Фокина находятся в Челябинской областной картинной галерее, Магнитогорской картинной галерее, в частных собраниях за рубежом.

Сам Фокин называет себя блудным сыном Рембрандта и самым свободным художником России: «Я не подделывался под политическую систему, я в ней жил, сопротивляясь официальной доктрине идеологического аппарата, противопоставляя ей свое видение жизни, человека, творца. Ни в одной своей вещи (даже заказной) я не шел на компромисс с властями предержащими, отстаивая свою точку зрения».

Видный представитель художников-семидесятников, смело выступивших вразрез с ключевой стилистической линией развития искусства Советского Союза, Константин Фокин до сих пор выбирает сюжеты и стилистику, ярко повествующие о ключевых, переломных моментах в истории страны. В разное время героями его произведений становятся поистине монументальные исторические фигуры, вторящие как масштабу полотен, так и идей: Платон, Бах, Степан Разин, Емельян Пугачев.

Посетить выставку можно до 12 февраля.