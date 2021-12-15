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Искусство

Пермский фотограф Александр Чазов победил в конкурсе National Geographic Russia

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Пермский фотограф Александр Чазов победил в конкурсе National Geographic Russia. Его снимок «Тихий океан», который был сделан на побережье Камчатки, занял первое место в номинации «Пейзаж».

Во время церемонии члены жюри заявили, что «Тихий океан» – это тот случай, когда у них сразу не было никаких сомнений и почти все они единодушно проголосовали за эту работу. Александр Чазов рассказал, что съемки проходили в сложных погодных условиях: «Снимать физически было очень тяжело: ощущение, что ветер выдует глаза. Снял огромную серию с этим штормом».

Еще одно призовое место досталось Александру Чазову за видеоролик «Обитель уральских богов» — он занял второе место в номинации «Видео».

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