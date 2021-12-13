Музей современного искусства PERMM представляет российскую премьеру аудиовизуального перформанса «Рабочий посёлок. Детали»

Место реализации проекта — знаковый для Перми Рабочий посёлок в Мотовилихинском районе — первый соцгородок в Перми, строительство которого началось в 1920-е годы. Музей PERMM и Рабочий посёлок связаны территориально — музей сегодня тоже расположен в Мотовилихинском районе города и продолжает реализацию своей миссии по исследованию истории и преобразованию пространства, в котором он находится.

«Рабочий посёлок. Детали» — это первая большая коллаборация музея с жителями Рабочего поселка. Текст перформанса представляет собой документальную пьесу из фрагментов десятков интервью, собранных художницей Мариной Алексеевой у людей разных поколений, чья жизнь была связана с Рабочим посёлком. Их прямая речь стала текстом для музыки перформанса, а их квартиры — местом действия: в комнатах и на кухнях дома №77 по улице Уральская размещены 38 синхронизированных друг с другом видеопроекторов, экранами для которых служат окна дома, закрытые полупрозрачной калькой. В некоторых окнах располагаются и музыканты (вокальный ансамбль N’Caged и Московский Ансамбль Современной Музыки), таким образом, сценой в этом перформансе станет сам дом, а залом — двор перед ним.