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Искусство

Кадровые перестановки в краевом минкульте и галерее откладываются

Краевые власти временно отложили кадровые перестановки в Пермской художественной галерее. Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский и директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян остаются на своих должностях до согласования с министерством культуры РФ. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на источник в правительстве края.

Сообщается, что кадровые перестановки отложены до середины — конца декабря. Это связано с согласованиями на уровне федерального Министерства культуры.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Торчинский должен в ближайшее время покинуть пост министра культуры Пермского края. Предполагалось, он будет назначен новым директором Пермской художественной галереи.

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