Директором Дягилевского фонда станет преподаватель культурологии Диана Колмогорова

Руководство Пермского края и художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис согласовали кандидатуру на пост директора Благотворительного фонда имени Сергея Дягилева. Им станет преподаватель культурологии Пермского политехнического университета Диана Колмогорова. Об этом сообщает «Новый компаньон».
Фонд начнет работать в январе 2022 года. В финансировании могут принять участие банки Сбербанк и ВТБ, а также структуры миллиардера Романа Абрамовича. Учредителем фонда является министерство культуры Пермского края, а часть средств поступит из краевой казны.
Напомним, решение о создании благотворительного Дягилевского фонда было принято летом этого года на заседании правительства Пермского края. Основными направлениями деятельности фонда должны стать поддержка Дягилевского фестиваля, вовлечение бизнеса в финансирование культурных проектов, а также развитие всего, что связано с именем Дягилева, в том числе восстановление усадьбы Дягилевых в Бикбарде и создание музея Дягилевых в Перми.
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