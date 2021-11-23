Директором Дягилевского фонда станет преподаватель культурологии Диана Колмогорова

Фонд начнет работать в январе 2022 года. В финансировании могут принять участие банки Сбербанк и ВТБ, а также структуры миллиардера Романа Абрамовича. Учредителем фонда является министерство культуры Пермского края, а часть средств поступит из краевой казны.

Напомним, решение о создании благотворительного Дягилевского фонда было принято летом этого года на заседании правительства Пермского края. Основными направлениями деятельности фонда должны стать поддержка Дягилевского фестиваля, вовлечение бизнеса в финансирование культурных проектов, а также развитие всего, что связано с именем Дягилева, в том числе восстановление усадьбы Дягилевых в Бикбарде и создание музея Дягилевых в Перми.