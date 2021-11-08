В галерее «Дом Боне» открывается выставка портретов коренного народа Северной Америки

Для художницы Олеси Денисовой индейская тема из юношеского увлечения выросла в захватывающую историю длиною в жизнь. Увлечение краснокожими у Олеси началось с прочтения книги Э. Сетона-Томпсона об истории выживания мальчика и рыси. В зрелом возрасте в руки художнице попадают романы Карлоса Кастанеды. Под впечатлением от оккультного мистического учения Дона Хуана Олеся пишет первые работы этой серии, датированные 2010 годом.

Вскоре, эзотерическое сообщество вовлекает ее в «игру в племя» — тематический сплав, имитирующий жизнь и быт коренных народов Америки. Каждому участнику присваивают церемониальное индейское имя. Новое имя художницы — Тейпа, что означает расправленные крылья. Летом 2012 года Олеся знакомится с перуанскими индейцами, которые выступали на фестивале «Белые ночи» в Перми. Олесе удается создать несколько портретов с натуры: модели встречают художницу в номере гостиницы «Урал» в полном боевом облачении и с удовольствием позируют. Олеся продолжает работать с индейской темой: на основе эскизов пишет работы более крупного масштаба, поддерживает контакты с этнографическим индейским сообществом в Санкт-Петербурге.

Благодаря преобладанию портретных образов, выставка «Расправленные крылья» выглядит как яркий, разнообразный калейдоскоп индейских характеров. Если в ранних работах художницу больше всего волнует архаичность древней американской культуры, первозданность и неразрывная связь с природой, то на картинах последних лет фокус внимания смещается в сторону насильственно привитой культуры белого человека. Герои ее поздних портретов, «как яблоко – красные снаружи, но белые внутри». Бронзовая кожа, выраженные скулы, пронзительный взгляд благородных дикарей все меньше напоминают черты некогда гордого кочевого народа. За яркими образами стоят размышления о том, как культура и история становятся жертвами катаклизмов цивилизации.

Период работы выставки с 12 ноября по 15 декабря. Вход свободный.

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