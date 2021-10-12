Пермская галерея переедет в здание бывшего завода «Телта»

Выставочные экспозиции галереи останутся на прежнем месте — в здании Спасо-Преображенского собора, переезд коснется только фондов галереи. На новое место переедут 2,5 тыс. единиц хранения. Кроме того, на новом месте будет организована реставрационная мастерская. Часть работ будет показана посетителям.

Работы по строительству нового здания для галереи уже начались и должны завершиться в конце 2023 года.