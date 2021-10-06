В Перми покажут аудио-визуальные отрывки по мотивам произведений поэта-футуриста Василия Каменского

На площадке исторического парка «Россия – моя история» 7 октября в 18:30 пройдет творческая встреча с авторами спектакля «Степан Разин», созданного по мотивам произведений поэта-футуриста Василия Каменского. В основу постановки легли произведения Василия Каменского: стихотворения и поэма «Степан Разин», написанная в 1910-1920-х годах.
Премьера спектакля состоялась в июле 2021 года в Петербургском конно-драматическом театре «Велесо». Спектакль насыщен народным языком, фольклорными ритмами, поволжскими песнями и хороводами. Музыкальный ряд – древнерусские мотивы с использованием электронных инструментов.
На творческой встрече создатели спектакля хотят вновь вызвать интерес к самобытному и уникальному творчеству Василия Каменского, которое затрагивает темы, волнующие каждого человека. Участниками творческой встречи станут актеры Иван Решетняк, Михаил Васильев и Николай Огарков. Фрагменты саундтрека к спектаклю будут исполнены карельской этно-группой Yarga Sound System.
Вход на мероприятие бесплатный, по регистрации.
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