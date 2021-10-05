На этой неделе в Перми пройдет фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST-2021

Основной площадкой вновь станет Завод Шпагина, где будут созданы масштабные аудиовизуальные инсталляции, пройдут перформансы и состоится главное музыкальное шоу фестиваля. Программа фестиваля будет включать два направления: EFEST LIGHT и EFEST MUSIC.

EFEST LIGHT объединит независимых медиахудожников и музыкантов, ведущие международные студии, сосредоточившись на теме изучения Вселенной и новых форм мультимедиа искусства.

Режиссером визуальной программы выступит Никита Садовников — в его портфолио постановочные шоу и концерты на самых крупных и знаковых площадках России и Казахстана. «Мы выбрали тему "Сonnection" как глобальную тему взаимосвязи человека и космоса. И в древней мифологии, и в религиозных верованиях разных народов есть представление о неразрывной связи человека со Вселенной. Эта идея обладает большим потенциалом для создания мультимедийных произведений и способна как вдохновить художников, так и удивить гостей», — рассказал Никита Садовников.

Также на Заводе Шпагина состоится просветительская программа, в рамках которой мультимедиахудожники выступят с лекциями на технические и творческие темы.

В музыкальной части Efest продолжит исследовать отечественную электронную сцену: лайнап фестиваля представит качественную музыку, обращаясь к главной теме события — космосу, а также познакомит с некоторыми пермскими исполнителями, чей звук органично соединился с общей концепцией фестиваля.

Вечером 9 октября гостей ждет масштабное светомузыкальное шоу в пространстве «Большого театрального зала» Завода Шпагина. Визуальное оформление шоу продолжит видеоарт от независимого медиа-художника и режиссёра Тургая Кылыча, стиль которого можно назвать как Glitch Storytelling. В виджеинге шоу ему поможет VJ Nerpa. Участники музыкальной программы: Vaparone (Пермь-Москва),G.I.A.R. (Пермь), Sky Season (Пермь), Acrobat (Москва), Fake Mood (Санкт-Петербург), Cosmonaut (Москва), Pavel Khvaleev (Нижний Новгород).

Вход на события EFEST будет организован при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о вакцинации либо QR-кода, подтверждающего пройденную вакцинацию от коронавирусной инфекции, либо факт перенесенного COVID-19 в течение менее чем 6 месяцев, или распечатанного отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию (72 часа). Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте.

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