Выставка и образовательная программа Точки и музея PERMM «ИДИ» взяла премию «Инновация»

Выставка и образовательная программа «ИДИ» стала лауреатом номинации «Образовательный проект» главной премии России в области современного искусства «Инновация». Этот проект стал одним из тех пяти, которые отобрали среди 460 заявок со всей страны.

«ИДИ» — совместная выставка Точки и музея современного искусства PERMM. Это исследование общей территории дизайна и искусства, выставка работ учеников и преподавателей школы. Выставка включала обширную образовательную программу для преподавателей и детей.

Среди экспертов жюри — художник и куратор Катя Бочавар, продюсер фестиваля «Архстояние» Юлия Бычкова, арт-менеджер Николай Палажченко, главный редактор журнала «Диалог Искусств», старший научный сотрудник ММОМА Александра Рудык, директор Музейного центра «Площадь мира» Мария Букова, директор Галереи Синара Арт и Уральской индустриальной биеннале современного искусства Анна Пьянкова, театральный продюсер, директор Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» Екатерина Якимова.

«Инновация» — государственная премия в области современного искусства в России. Она поддерживает авторов в области современного искусства и выявляет важнейшие художественные достижения. Организатор премии — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.