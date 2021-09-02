В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» впервые состоится этно-пленэр

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» 11 и 12 сентября пройдет этно-пленэр. Гости музея увидят, как работают художники, фотографы, смогут погрузиться в атмосферу уральской деревни, выбрать снимок на память о музее, приобщиться к народной культуре, услышать, как звучат гусли, гудок, пыляны, увидеть работу мастеров по ткачеству, набойке, выделке кожи.

В течение двух дней фотографы и художники будут создавать произведения в разных жанрах, воодушевляясь ландшафтными, архитектурными объектами, фольклорными песенными и танцевальными выступлениями, перформансами. Эти работы станут основой для интерактивного арт-объекта «Мировое Древо», который расположится на поляне рядом с визит-центром музея.

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