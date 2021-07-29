В Перми будет создан Дягилевский фонд

В правительстве Пермского края поддержали создание Дягилевского фонда, как некоммерческой организацией.
Основная цель фонда — развитие культуры Пермского края. С созданием музыкальных проектов, школ и концертных площадки для одаренных детей.
Международный фестиваль будет входить в проекты «Дягилевского фонда поддержки культурных инициатив» (Diaghilev Foundation for Support of Cultural Initiatives).
Фото: Архив пресс-службы губернатора и Правительства Пермского края
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