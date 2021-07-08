Завтра в музее PERMM состоится премьера музыкально-интерактивного перформанса «Постыдись!»

В музее современного искусства PERMM 9 июля состоится мировая премьера швейцарского музыкально-интерактивного проекта «Постыдись!».

Проект Ильи Комарова и Триксы Арнольд из Цюриха — это художественное исследование темы стыда, которое началось с изготовления устройств по накоплению личных историй — «стыдоматов». Для этого в Швейцарии построили кабинку, напоминающую одновременно исповедальню и ширму для голосования, в Пакистане установили шатер, а в России – портативный «стыдофон».

Накопленные истории составили основу перформанса. По формату проект представляет собой интерактивный музыкальный соло-перформанс. Перформер читает или рассказывает истории, которые дополняются музыкальными номерами. Выступление напоминает разговор и открыто для участия публики — для новых стыдных историй.

Вход на перформанс — по предварительной регистрации (участие бесплатное). Максимальное количество гостей — 20 человек. Узнать больше о проекте и зарегистрироваться на перформанс можно на сайте музея.

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