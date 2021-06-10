Музей PERMM открывает летний лекторий

10 июня открывается летний лекторий PERMM. Легендарный российский искусствовед и куратор Георгий Никич специально для музея PERMM проведет цикл лекций «Современное искусство: без ограничений» — в онлайн и офлайн форматах. Научная программа посвящена выставке «Предметы гордости и стыда. Коллекция Владимира Архипова — вещи, авторы, превращения» и позволит рассмотреть выставку не только в художественном, но и в социальном, антропологическом, рыночном, бытовом измерениях.

10 июня пройдет онлайн-лекция «Границы понятия: что такое произведения и процессы современного искусства?», 17 июня – «Границы контекстов: современное искусство между обществом, институциями и рынком», 24 июня — «Границы участия: где, как и зачем авторы встречаются со зрителями?». В музее 30 июня состоится лекция на тему «Границы будущего: что предвидит или прогнозирует современное искусство?», а 1 июля пройдет круглый стол «Сломанные вещи. Границы искусства и повседневности».

Участие в лекциях бесплатное, по регистрации. Вход в музей по билетам. Программа и регистрация на сайте музея.

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