В школе Dance Life пройдут открытые танцевальные мастер-классы

Школа танцев Dance Life 23 мая проводит День открытых дверей. Гостей ждут мастер-классы более 10 танцевальных направлений. С 11:00 до 21:00 по адресу ул. Ленина, 88 все желающие могут посетить открытые и бесплатные групповые и индивидуальные уроки, познакомиться с преподавателями и подобрать для себя понравившийся стиль, а выбрать действительно есть из чего:

Сальса, бачата, кизомба, кудуро

Аргентинское танго, фольклор и фламенко

Бальные танцы и линди-хоп

Восточный танец, леди стайл

Зумба и пилатес

В завершении дня состоится яркая вечеринка с живым звуком от шоу-оркестра Avocado Jam, показательными выступлениями учеников и преподавателей школы, а также розыгрышем призов.

Вход на мастер-классы свободный, необходимо предварительно записаться по телефону. С расписанием мастер-классов можно ознакомиться по ссылке.