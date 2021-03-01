Музей теней, архитектурное наследие Перми из макарон, музей KAMWA: что смотреть на «АРТ-Пермь – 2021»

Общую концепцию поддерживает выставка Союза художников России «Преломление: от света к цвету» – путь от индивидуальности и «разности» к единому художественному целому.

Магический свет озарит пермские архитектурные сооружения, выполненные из макарон. Выставку «Твердые сорта», посвященную архитектурному наследию города, представит Центр городской культуры. «Паста-скульптор» Сергей Пахомов создал миниатюры зданий, находящихся под угрозой уничтожения, а художник Петр Стабровский эффектно их подсветил. Получилось полноценное художественное высказывание на острую для города тему.

Новый проект АВСFROLOV презентует художник Петр Фролов. Пермякам хорошо знакома его фантазийная Русская Азбука, работа над которой растянулась на шесть лет. Теперь мастер взялся за иллюстрации к английскому алфавиту. Бумагу и акварель он поменял на холст, масло и акрил, а некоторые богатые на слова буквы планирует сделать крупноформатными полотнами.

Скульптор Алексей Залазаев покажет проект «Фрагмент в бесконечности». В своих работах автор демонстрирует бесконечность науки и современных технологий в искусстве. Новый проект, обыгрывающий тему света, представит Музей KAMWA.

Искусству в интерьере посвящена деловая программа этого года. Авторитетный дизайн-критик и историк дизайна Ольга Косырева проведет лекцию «Современное искусство и современный интерьер: вместе или раздельно?». Также в рамках лекций и семинаров расскажут, как заказать и вписать картины в интерьер, выстроить диалог дизайнера и художника и в целом поговорят о креативе, интерьере и пространстве.

Вдохновившись работами уже состоявшихся мастеров, посетители смогут реализовать свой творческий потенциал на мастер-классах. В программе роспись по дереву акрилом, обработка поделочных камней, икебана, японская живопись Суми-Э, а также цикл встреч с художником Николаем Цветковым.

Вход на выставку по билетам: взрослый – 300 рублей, детский – 150 рублей, льготный (инвалиды и пенсионеры при предъявлении удостоверения) – 150 рублей, дети до семи лет бесплатно. Вход на АРТ-Базар свободный.

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